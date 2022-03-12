Yargı acımadı

Suna ERDEN

Gaziköy’de görev başındaki polis memuru F.T.’yi bıçaklayan Gökhan Takımcılar ile olay esnasında orada bulunan İbrahim Takımcılar hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar hapse mahkum edildi.

Katle teşebbüs başta olmak üzere 10 davadan yargılanan Gökhan Takımcılar, 15 yıl hapse mahkûm edildi. Olay esnasında Gökhan Takımcılar’ın yanında bulunan, saldırıya yardım eden İbrahim Takımcılar ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda katle teşebbüs ve ağır yaralama suçlarının yanı sıra sanık Gökhan Takımcılar’ın soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men, kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, sirkat, sahtekârlıkla para temini ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek davaları da dikkate alındı.

İbrahim Takımcılar’ın da cinsel dokunulmazlığı ihlal amacı ile kaçırma, emanetçi tarafından sirkat, 3 bina açma ve sarhoşluk ve rahatsızlık davaları da görüldü.

Ömür boyu hapislik gerektiren suçlar

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanıkların yargılandığı davaların ömür boyu hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan oluştuğunu ifade etti.

Aksun, suç işleyen ve aranmakta olan iki sanığın yasal görevini ifa eden ve kendilerini tutuklama amacındaki polis memurunu öldürmeye kalkıştıklarını söyledi. Başkan Aksun, yaralanan polisin göğüs kafesinde olanın 10 santimlik derin kesi olduğunu, hayati tehlike geçirdiğini ve ameliyat edildiğini dile getirdi.

Aksun, Gökhan Takımcılar’ın ayrıca bir ev açma, 2 uyuşturucu madde tasarrufu suçu daha işlediğini açıkladı. Aksun, İbrahim Takımcılar’ın cinsel dokunulmazlığı ihlal amacı ile kaçırma, emanetçi tarafından sirkat, 3 bina açma ve sarhoşluk ve rahatsızlık davalarından mahkûm olduğuna değindi.

Suç makinesi

Başkan Aksun, Gökhan Takımcılar’ın birçok sirkat, polisi darp, mülke tecavüz, kasti hasar sabıkası olduğunu ve defalarca hapse girip çıktığını belirtti.

Aksun, İbrahim Takımcılar’ın ise 3 mülke tecavüz ve 2 sirkat meselesi olduğunu ancak bugüne değin hiç hapislik cezasına çarptırılmadığını açıkladı.

Kahramanca davrandı

Polis mensuplarının vatandaşın can ve mal güvenliğinin koruyucusu olduğunu ifade eden Aksun, dolayısı ile görevini yasaların belirlediği çerçevede yapmakta olan polis memurlarına karşı işlenen suçların doğrudan kamuya karşı işlenmiş olduğunu ifade etti.

Canına kast ettiler

Başkan Aksun, sanıkların görevini yasaların emrettiği şekilde yerine getirmeye çalışan polis memurunu yaralayarak canına kast ettiklerini vurguladı.

Aksun, polis memurunun olay anında tek başına olmasına rağmen cesurca hareket ederek kaçmakta olan 2 sanığa müdahale ettiğini, bunun sonucunda böylesi bir saldırıya uğrayarak az kalsın canından olacak duruma geldiğini ifade etti.

Aksun, emniyet güçlerine karşı yapılan böylesi saldırıların gerektiği gibi cezalandırılmaması halinde polis mensuplarının kahramanca davranmasını beklemenin olanaksız olduğunu dile getirdi.

Başkan Aksun, Gökhan Takımcılar’ı 15 yıl, İbrahim Takımcılar’ı ise 8 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Gaziköy’de 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda hırsızlık vakasıyla ilgili gelen ihbar üzerine iki polis memuru olay mahalline gitmişti. İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar polisleri görünce koşarak kaçmaya çalışmıştı.

Gökhan Takımcılar, kendisini yakalamaya çalışan F.T.’yi bıçaklamış; sol göğsünden ve sırt kısmından ağır yaralamıştı.

İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar, polis aracının anahtarını da çalmış ve olay yerinden kaçmıştı.

Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar, 30 Ağustos günü öğle saatlerinde, Kırklar köyünde asker ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklanmıştı. Zanlının kuzeye geçmek için kullandığı araçta 10 gram uyuşturucu da bulunmuştu. İbrahim Takımcılar da Akıncılar bölgesinde bir akrabasının evinde yakalanmıştı. Her iki sanık, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.