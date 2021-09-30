Yargısı 20 gün içinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir’de geçtiğimiz Şubat ayında eski nişanlısı N.A.’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen, tahliye olur olmaz 44 yaşındaki kadına bıçakla saldıran Erkan Bayandursun’un cezaevinde de rahat durmadığı açıklandı. Zanlının cezaevindeyken de eski nişanlısını telefonda taciz ettiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 24 Eylül 2021 tarihinde Cihangir’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının saat 07.30 sıralarında ayrıldığı nişanlısı N.A.’nın evinin önünde park halinde olan aracına gizlice bindiğini belirtti. Arka koltukta saklanan zanlının, N. A. araca binip seyir halince geçince saldırıya başladığını açıkladı. Polis, zanlının koluyla N. A.'nın boynunu sıktığını ve gırtlağına bıçak dayadığını ifade etti.

N.A.’nın aracı durdurup dışarı çıktığını belirten polis, zanlının da araçtan indiğini söyledi. Polis, zanlının araçtan indikten sonra N.A.'ya hitaben “Senin yüzünden bir yıl içeride yattım. Bana yüz bin sterlin vereceksin. Vermezsen seni de çocuklarını da öldüreceğim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 24 Eylül’de saat 08.00 sıralarında N.A.’nın kızını telefonla arayarak, "Bu söyleyeceklerimi annene söyle… Annenin bana yüz bin sterlin borcu var. Onu ödemesi gerekir, bir yıl onun yüzünden boş yere hapis yattım. Bu sebepten dolayı kızımdan oldum… Anneni öldürüyordum, bu yüzden şimdi annen karakoldadır eğer borcunu ödemezse seni, kız kardeşini, babanı, babanın eşini, anneanneni, dedeni, dayını ve anneni öldüreceğim" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının yapılan şikâyetler üzerine tutuklandığını, son 3 gündür hücrede tutulduğunu söyledi. Polis, zanlının cezaevindeyken de eski nişanlısını telefonda taciz ettiğini söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.