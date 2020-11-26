Mutfak kül oldu

Mehmet Küstahi'ye ait evde odun sobasına benzin dökülmesinden dolayı yangın çıktı

Mutfak kül oldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de dün akşam Mehmet Küstahi'ye ait evde yangın çıktı. Yangının odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalışılması nedeniyle çıktığı belirtildi. 
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre Şht. Kamil Dimililer Caddesi’nde Mehmet Küstaki’ye ait evdeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü ancak mutfaktaki bazı eşyalar zarar gördü.
Saat 19.45’te çıkan yangının, Mehmet Küstahi'ye ait evin mutfağındaki odun sobasına benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığı sırada alevlerin parlaması sonucu çıktığı belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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