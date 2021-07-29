Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah dün Atina’da bir araya geldi. Üç lider ‘güçlü dostluk’ mesajı verdi.

Anastasiadis toplantıyı açış konuşmasında, “Görüşmenin net bir şekilde, ülkelerin, halkların ve bir bütün olarak bölgenin yararına sinerjileri daha da geliştirmeye ve derinleşmeye verilen önemi yansıttığını” belirtti.

Anastasiadis, “Bu bağlamda Lefkoşa’da sürekli bir Sekreterlik kurulması kararı, stratejik ortaklığımızın hedeflerinin yerine getirilmesi için işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve eşgüdümü sağlanmasının öneminin altını çizmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında tellerle çevrili Maraş’la ilgili Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının son açıklamalarından söz eden Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin güçlü biçimde kınadığı, AB ve uluslararası camia tarafından da bu girişimlerin hemen geri alınması çağrısının yapıldığını söyledi.

Anastasiadis, Ürdün Kralı’na da, BM parametreleri çizgisinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüm bulma çabaları üzerinde ilkeli duruşundan dolayı teşekkür etti.

Anastasiadis, Ürdün Kralı’na “Biz her zaman bu gibi zor zamanlarda bizimle dayanışma içinde olacağınızı biliyoruz” dedi;

Her alanda işbirliği

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis de konuşmasında, Yunanistan’ın Kıbrıs ve Ürdün’le üçlü işbirliğine verdiği öneme değindi “Bugün, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü daha da artırmaya karar verdik” dedi.

Mitsotakis, tellerle çevrili Varoşa’daki son gelişmeler konusunda, üç liderin, Güvenlik Konseyi’nin 23 Temmuz’daki çok önemli başkanlık açıklaması ışığında bu Güvenlik Konseyi kararlarına ters olan bu müessif gelişmeleri görüşeceğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, üçlü zirvede Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin ele alınacağını, AB-Ürdün ilişkilerinin, Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarının görüşüleceğini bildirdi.

Akdeniz’i paylaşan unsurlar

Ürdün Kralı II. Abdullah ise üç ülke arasındaki sıcak ilişkilere değindi; Covid-19 salgınının tüm ulusların nasıl birbirine bağlı olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Kral II. Abdullah, Üç ülke olarak birçok fırsattan nasıl yararlanabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Biz Doğu Akdeniz’i paylaşan uluslarız, önemli rol oynamaya devam edeceğiz. Daha fazla işbirliği umuyoruz” şeklinde konuştu.

AB-Ürdün ilişkileri konusunda da Ürdün Kralı, Yunanistan ve Kıbrıs’a bu ilişkileri artırmadaki rollerinden dolayı teşekkür etti.