Yoğun önlem alındı

İran’ın, önceki gece İsrail’e süpersonik füzelerle gerçekleştirdiği saldırı, Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltti. Lübnan’dan kaçan yabancılar, Larnaka ve Baf havaalanları üzerinden ülkelerine dönerken, güenyde hava alanlarında yoğunluk yaşandı.

Rum Milli Güvenlik Kurulu da dün olağanüstü toplanarak, gelişmeleri değerlendirdi.

Bu arada İngiltere Savunma Bakanı John Healey adaya gelerek, Agrotur üs yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptı.

Üslere 700 kadar asker takviyesinin yapıldığı da bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Rum Milli Güvenlik Kurulu'nun İran'ın füze saldırıları ve sonrasındaki gelişmelerin ele aldığını belirtti.

Cyprus Times'ta yer alan habere göre İran’ın önceki geceki saldırı sonrasında “durumun başka bir aşamaya geçmesinin herkesi endişelendirdiğini" söyleyen Kombos “Bu aşamada bizim önceliğimiz gerek Kıbrıs’taki gerek bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğidir.” dedi.

Rum radyosu ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in olağanüstü MGK toplantısının başında yaptığı konuşmada “bütün komşu ülkelerle, AB ve ABD ile temas halinde olduğunu” söyledi.

12 uçak Larnaka’ya indi

Bu arada İran’ın füze saldırısı nedeniyle çeşitli ülkeler hava sahalarını bir süreliğine kapatırken, önceki gece İsrail, İran, Lübnan, Irak ve Ürdün hava sahalarında uçmakta olan uçaklar Güney Kıbrıs’taki havalimanlarına yönlendirildi.

12 uçağın Larnaka Havalimanı’na indiği ve bunlardan 5’inin varış noktasına gitmek üzere havalimanından ayrıldığı belirtildi.

Bir grup Çin vatandaşı Güney Kıbrıs’a getirildi

Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'da yaşayan 200'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

Avrupalılar yatlarla Güney Kıbrıs’a kaçıyor

Ayrıca İran’ın füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Avrupa vatandaşları, yabancı büyükelçiliklerin diplomatik ve idari personellerinin Lübnan’dan yatlarla deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşmakta olduğu bildirildi.

Fileleftheros, Kıbrıs Haber Ajansı’na dayanarak web sayfasından aktardığı haberinde Lübnan’dan kaçan Avrupa vatandaşları ve yabancı ülke diplomatik ve idari personellerinin önceki akşamdan beri yatlarla Larnaka’ya ve Ay. Napa marinalarına ulaşmakta olduğunu bildirdi.

Lübnan’dan günde 6-7 teknenin ulaştığı Ay. Napa marinasına şu ana kadar 30 tekne ulaştı.

İngiliz Bakan güneyde

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı John Healy, dün Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmas ile Güney Lefkoşa’da bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu’daki savaş gündeme gelirken, Healey, Agrotur üs yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptı.

İngiltere Kıbrıs'a 700 asker gönderirken, körfez sınıfı çıkarma gemisi RFA Mounts Bay ve Kraliyet Donanması destroyeri HMS Duncan bölgede konumlandırıldı. Limasol limanında demirli durumda bulunan HMS Duncan Healey tarafından ziyaret edildi.

