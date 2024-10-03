Serdar ŞENGÜL

İran’ın önceki gece İsrail'e yönelik füze saldırısı KKTC’nin bazı bölgelerinde de net şekilde görüldü.

Bu durum halk arasında paniğe neden oldu. Vatandaşlar, savaşın Kıbrıs adasına sıçramasından endişe duyduğunu belirtti.

Bazı vatandaşlar savaşı yaşadığını belirterek, “Allah bir daha göstermesin” dedi. Bazı vatandaşlar da Kıbrıs adasının bir şekilde savaşa dahil olması durumunda başta ekonomi olmak üzere çok kötü sonuçlar doğuracağını belirtti.

Vatandaşlar, diyalog yoluyla tüm sorunların çözülebileceğini ifade ederken, savaş değil barış istediklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Erdoğan İncirlili

“Savaşın etkisini iliklerimize kadar hissettik ve endişelendik. Biz daha önce savaş görmüş insanlarız. Ekonomik olarak zaten kötü haldeyiz, eğer savaş Kıbrıs’ı etkilerde ekonomi daha kötü bir yöne gidebilir. Türkiye’nin bu savaşta tutumu önemli olacaktır.”

Feza Saldun

“Orta Doğu’daki savaş giderek yayılıyor. Biz de etkilerini daha yeni hissetmeye başladık. Yetkililerimiz bu savaşın Kıbrıs’a uzaması riskine karşı önlem almalıdır. Türkiye ile ortak hareket edilmelidir. Savaş ekonomik açıdan da bizi derinden etkileyebilir, ekonomik olarak zaten pamuk ipliği üzerindeyiz turizmimizi de olumsuz etkileme riski ile karşı karşıyayız.”

Sezin Varol

“Ben savaş görmüş biriyim. Allah göstermesin bir daha savaş görmeyelim. Savaş füzeleri buradan da görüldü ve bu beni endişelendirdi. Özellikle yakınımızda olması halkımızı ve ülkemizi etkileyecektir diye düşünüyorum.”

MEHMET RÜSTEM

“Ben Londra’da yaşıyorum, daha yeni geldim ve bu savaşı duyar duymaz yakın zamanda Londra’ya dönmeyi düşünüyorum. Ancak bu durum uçakları da olumsuz etkiledi. Açıkçası endişeliyim ve bu ülkeyi derinden etkileyeceğine inanıyorum.”

Zafer Keskinel

“Savaş taraftarı olmayan biriyim, diyalog yoluyla her şey çözülür. Savaşın derin etkilerini yaşıyoruz ve illa ki endişeleniyoruz. Burada Türkiye’nin tutumu önemlidir. Türkiye bu savaşa müdahil olursa bizler de savaşa taraf olacağız. Ekonomik açıdan çok yıpranmış vaziyetteyken bu olanlar bize umut ışığı göstermiyor.”

Selim Çavuş

“Bu savaşın Kıbrıs’a sıçrayacağını düşünmüyorum neticede Güney Kıbrıs’ta İngiliz üsleri var ve ABD güneyi de İsrail’de bu savaşta destekliyor o yüzden adada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama yine de ilerde bu savaşa Türkiye’nin dahil olması durumu tabi ki değiştirebilir diye düşünüyorum.”

Elif Kayra

“Açıkçası çok endişeliyim bu savaş yüzünden ve füzeler buradan da göründü. Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Ekonomik olarak zaten yıprandık yakınımızda bunların olması kaygı verici bir durum. Umarım kötü şeyler olmaz ama Güney Kıbrıs’ın bu savaşa hizmet etmesi de olumlu bir yaklaşım olmaz. İster istemez adayı gerilime sürüklüyor.”