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Daveti Guterres yapacak

Tatar ile Hristodulidis 15 Ekim’de New York'ta akşam yemeğinde buluşacak

Daveti Guterres yapacak
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta gayriresmi bir akşam yemeğinde buluşacak. 
Gayriresmi akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.
Ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres'in ofisiyle sürdürülen istişarelerde, Rum tarafının da bu tarihe onay verdiği öğrenildi. 
Gayriresmi akşam yemeği davetinin Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından yakın zamanda taraflara ulaştırılacağı bilgisi de elde edinilen bilgiler arasında yer aldı.
 

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YORUMLAR
Hssan Nuri
Hssan Nuri - 24 dakika Önce

ADIM ADIM FEDERASYONA DOĞRU !

Doğru Söz
Doğru Söz - 33 saniye Önce

ABD de akşam yemeği yesinler diye mi vergi veriyoruz? Saçmalık. Duruma Uygun atasızü : Göynüsüz köpeğin sikişi olmaz.

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