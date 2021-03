Yeşil mucize yosun bakımları

Su bitkisi olan yosun her yaş grubun kullanabileceği doğal bir ürün. Klorofil üreten yosunlar, içeriğinde A, B1,B2, B6 ve C vitaminleriyle iyot, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum barındırır. Yosun maskelerini denizden gelen güzellik olarak tanımlasak da Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde kozmetik dışında ilaç ve gıda sanayisinde de kullanmakta. Hemen hemen her cilt tipine uygulanabilen yosun, anti- aging özelliğine sahip aynı zamanda vücuttaki nem oranını mükemmel bir şekilde dengeliyor. Deniz yosunu, içinde antioksidan barındırır bu sayede kolaylıkla cildi toksinlerden arındırır. Çatlak ve selülit tedavilerinde de gözle görülür sonuçlar almanızda yardımcı olur. Vücudun ödem atmasında etkilidir ayrıca hücre deformasyonu nedeniyle dekoltede ve kollarda oluşan kırışıklıkları azaltır, devamlı uygulandığında yeni kırışık oluşumunu engeller. Uzak Doğu insanın yaşlanmamasının sırrı yosunu hayatlarının her alanında kullanmaları olduğu söylenmekte. Cildinize uyguladığınız kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan kimyasallardan şikâyetçiyseniz, çözümü yosun bakımında bulacaksınız. Bu bakımı ayda bir kez rutin olarak uygularsanız, özellikle bel ve kalça bölgenizde incelme sağlar. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde yağ çözücü etkisi vardır. Yosun, vücuda uygulandıktan sonra hava ile temasını önlemek amacıyla jelatinle sarılır ve daha iyi nüfuz etmesi için, ısıtıcı battaniye örtülür. Ortalama 30 dakika beklenir. Bu şekilde yağ çözücü maddeler, vücutta toplanmış yağları parçalar. Terlemenin etkisiyle de lokal zayıflama gerçekleşmiş olur. Yosun bakımı, dengeli beslenme ve spor ile birleştiğinde tam sonuç verir, incelmeye yardımcı yan bir destektir. Doğanın şifa kaynağı olan yosun kürleri, hassas ciltlerde de gönül rahatlığıyla kullanılır. Adeta arınmak ve yenilenmek istiyorsanız yosun bakımını en kısa zamanda denemelisiniz. Cildimiz hücrelerden oluşur, üzerine ne sürersek onu emer. Yosun bakımı, güzelliğinizin yanı sıra bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirecektir.

Avrupa’da Talassoterapi adı verilen özel merkezler; deniz suyu, deniz çamuru, yosunlar, kum ve denizden elde edilen diğer maddeleri kombin ederek, bazı tedaviler için kullanmakta. Bu merkezlere gidecek vaktiniz veya imkânınız yoksa günümüzde seçkin SPA merkezlerinin menüsünde yer alan, yosun vücut bakımlarını deneyebilirsiniz. Talassoterapi merkezleri, bütünüyle fiziksel insan sağlığına odaklı yerlerdir. Ancak, SPA merkezlerinde alacağınız hizmet yine de temel yosun terapisini kapsayacaktır.