Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen orkide yürüyüşü dün başladı, etkinlik 31 Mart’a kadar devam edecek.

Geçmiş yıllardan farklı olarak yürüyüşler bireysel yapılarak, fotoğraflarla sosyal medyadan paylaşılacak.

Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek maksadıyla faaliyetler yürüten Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin online platforma taşınmasıyla, etkinliğe dünyanın her kesiminden katılımın sağlandığı belirtildi.

Orkide yürüyüşüne katılmak için, bireysel olarak en az 4 kilometrelik yürüyüş yapılması, #OrkideYürüyüşü etiketi ile en az 3 kişiye meydan okuyarak (challenge yaparak), Facebook ve Instagram hesaplarından, katılımcının kendisini ve 4 km’lik yürüyüşünü gösteren bir veya iki fotoğrafla paylaşılması gerekiyor. Yürüyüşe katılanlar arasından yapılacak çekilişle, 10 katılımcı

Mı Band 5 kazanacak.

KAV Başkanı Mustafa B. A. Camgöz, “Bu yıl orkide yürüyüşünü, uluslararası ufuklara açıyoruz.” dedi.

Etkinliğin ana sponsoru Telsim'in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “18. Orkide Yürüyüşü’nde yer almaktan ve kansere karşı verilen mücadeleye 18 yıldır destek vermekten dolayı büyük gurur ve heyecan duymaktayız” dedi.