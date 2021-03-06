Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümeti siyasi kararlar aldığı ve partizanca uygulamalar hayata geçirdiği gerekçesiyle eleştirdi. KTAMS yetkilileri “İşsizlere ve emekçilere yok, yandaşlara gelince kaynak çok” yazılı pankart da açtı.

KTAMS, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “siyasi kararlar ve partizanca uygulamalarla devlet bütçesine büyük mali külfet yarattığını” öne sürdü.

Başbakanlık önünde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede pandemi nedeniyle ekonomik daralma yaşandığını, birçok iş yerinin battığını ve birçok özel sektör çalışanının işsiz kaldığını kaydederek, hükümetin ekonomik sıkıntılardan gailesi olmadığını ileri sürdü.

Hükümetin 84 günde 44 müdür ve müsteşar ataması yaptığına değinen Bengihan, ‘saadet zinciri’ benzetmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve gelir gelmez 820 bin TL’lik makam arabası alındığını, şimdi de 14 milyon TL’lik saray yapılmasının gündeme geldiğini belirterek bunu eleştiren Bengihan, “Ülkede işsizlik aldı başını gidiyor, Sayın Tatar 14 milyon TL’lik saray yaptıracakmış” dedi.

Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan gidecek protokol imzalayacak ve diyecek ki ‘ek mesai ödeneklerini azaltacağım’. En çok ek mesai alan sağlık çalışanlarıdır. 6 aydır ek mesai almadılar ve gece gündüz risk altında çalışıyorlar.

Seçim dönemi 300’e yakın münhalsiz, sınavsız geçici işçi aldılar. Bunların yıllık maliyeti 20 milyon… Sonra da ‘tasarruf’ diyecekler.

Kendilerine gelince kaynak çok, işçiye emekçiye gelince kaynak yok.”

Bengihan, Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ne de destek belirterek, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanların yanında olduklarını vurguladı.

Bengihan’ın konuşmasının ardından KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, basın açıklamasını okudu.

