Türkiye’nin acı günü

Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı.

Ankara’daki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve muhalefet liderleri katıldı.

Burada düzenlenen törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun naaşı Kırıkkale’ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş’a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar’a, Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşı Amasya’ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı Kayseri'ye uğurlandı.

Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar’da dün toprağa verildi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş’ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu’nun naaşı Kırıkkale’de, Uzman Çavuş Gül’ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı Kayseri'de bugün defnedilecek.

Erbaş’ın son sözleri ortaya çıktı

Bu arada 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın, şehit olduğu gün Şırnak'ta yürütülen Hendek operasyonlarında şehit olan Musa Yılmaz'ın şehadetinin 5. yılında, annesi Saadet Yılmaz'ı arayarak 'Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bize de nasip olsa' dediği ortaya çıktı.