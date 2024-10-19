Mutlu oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türk sineması oyuncusu Türkan Şoray ile bir araya geldi.

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleşen sosyal içerikli yemekte Sibel Tatar, Türkan Şoray’a koza işi çerçeve ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan Kıbrıs Mutfağı kitabını takdim etti.

Sibel Tatar takdim sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kadınının ipek kozasından ürünler yaptığını belirterek, üzerinde Türkan Şoray’ın fotoğrafının bulunduğu bir çerçeve hazırlandığını söyledi.

Sibel Tatar ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan, içerisinde Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin bulunduğu Kıbrıs Mutfağı isimli kitabı Türkan Şoray’a takdim etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Türkan Şoray ise konuşmasında, koza işini yapan emekçi kadınlara ve Kıbrıs Mutfağı isimli kitabın hazırlanmasında öncülük eden Sibel Tatar’a teşekkür etti.