İhaleler aksadı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu yıl yeni eğitim yılında 4 yeni okulun daha eğitime katılacağını, böylece son 4 yılda ülkeye 13 yeni okul kazandırılmış olduğunu açıkladı. Okulların fiziki yapısıyla ilgili gazetelerin manşetlerinde yer alan haberlerin her eğitim yılı öncesi yapıldığını belirten Çavuşoğlu, çıkan haberlerin yalan veya yanlış olduğunu söylemediğini ancak yapılan iyi işlerin göz ardı edilerek Bakanlığı yıpratma amacı taşıdığını söyledi. “En büyük temennimiz, bu manşetlerin atılacağı ortamın ortadan kaldırılmasıdır.” diye konuşan Çavuşoğlu, okullarda yaşanan fiziki sıkıntıları gizlemek gibi bir çabalarının olmadığını ve bu sıkıntıları gidermek adına yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getirerek, 2019 yılından bugüne kadar görev süreleri içerisinde son 20 yılda yapılanlardan daha fazla okul yaptıklarına dikkat çekti. Çavuşoğlu, bu yıl, okulların bakımı ve onarımı için devletin öz kaynaklarından 20 milyonluk bir harcama yaptıklarını, 28 milyonluk bir harcama daha yapacaklarını ve toplamda 48 milyonluk bütçe ile okulların eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de dile getirdi.

4 yeni okul

Bu yıl 4 yeni okul ile eğitime başlanacağına dikkati çeken bakan Çavuşoğlu, “Tarihte hangi dönem 4 yeni okulla eğitime başlandı, bilen varsa söylesin” dedi. “Bu tadilatları bitirmiş olmanız gerekmiyor muydu?” gibi soruların gelebileceğini de belirten Çavuşoğlu, “Evet bitirilmesi gerekiyordu. Niye olmadı? Bu tadilatları bitirememizin tek bir sebebi var. İhalelerin defalarca tekrar edilmesidir.” dedi. Gerek laboratuvar yapımı gerekse bakım onarımlar için Bakanlığın çıktığı birçok ihale olduğunu ancak birim fiyatlarında yaşanan değişmeler nedeniyle müteahhit firmaların ihalelere katılmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yaşanan gecikmelerin sebebinin bu nedenle olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 4 yıllık hükümetleri döneminde okul bakım onarımı için yerel kaynaklardan 141 milyon TL bütçe ayrıldığını ancak dövizde yaşanan artışlar nedeniyle şu anda bir okul yapabilecekken, bir veya iki sınıf yapabilecek duruma geldiklerini, yaşanan bu artışların kendilerini de zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yasa güncellenmeli

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi yasasındaki değişikliklere ilişkin de bilgi verdi. Yasada yapılan düzenleme ile lise ve ön lisans mezunların geçici öğretmenlik yapamayacağını ikinci düzenlemenin ise Türkiye üniversitelerinden mezun olanlarda Bakanlar Kurulu’ndan denklik onayı istenmeyeceğini kaydetti. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunun önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bu misyonu sürdürebilmek ve değerlerinin artırılabilmesi için Akademi’nin yasasının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

