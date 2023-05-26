Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dikmen Lojistik Destek Komutanlığı’nda “Kıbrıs Türk Tarihi ve egemen eşit iki devlet” konulu bir konuşma yaptı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğine vurgu yaptı, “Çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir anlaşmayı kabul etmiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakkının 1960 anlaşmalarından kaynaklandığını ifade ederek, 1960 kuruluş anlaşmalarına göre, Kıbrıslı Rumlar kadar eşit bir halk olan Kıbrıs Türkü’nün kendi devletine sahip olma hakkı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin, geçmişten gelen haklarından dolayı Kıbrıs’ta söz sahibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilirken, Türkiye’nin garantör ülke yapıldığını ve uluslararası bir anlaşma ile orada duran garantörlüğü hiçbir gücün ortadan kaldıramayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, varoluş ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türkü’nün kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ülkede güvenlik ve huzuru sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasi ve askeri anlamda örgütlenmesinin Kıbrıs Türkü’nü bu topraklara bağladığını belirterek, KKTC’nin varlığı ve devamı için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin egemenlik hakkının 1960 Anlaşmalarından kaynaklandığını kaydetti.

Kıbrıs’ın 3 garantöründen biri olan ancak Türkiye’nin üye olmadığı Avrupa Birliği içerisinde federal temelde çözümün, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ereceği ve Türk askerinin çekilmesine neden olacağını aktaran Tatar, çoğunluğun azınlığı yöneteceği Kıbrıslı Türklerin azınlık haklarına sahip olacağı bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

