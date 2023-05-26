Canların hesabı sorulsun

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden sporcularının hukuk sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye varana kadar takipçisi olacağız" dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 49 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Depremde 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Üstel, dava sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Üstel, şöyle konuştu:

"Acımız büyük, Türkiye Cumhuriyeti'nin acısı büyük, ortak acılarımız var. Bu otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın soruşturması için 2. kez Adıyaman'a geliyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren KKTC hükümeti ve Cumhuriyet Meclisimiz olarak süratli bir şekilde Adıyaman'daki çocuklarımızın kaldıkları otele arama kurtarma ekiplerini hemen özel bir uçakla buraya gönderdik. İlk günden yapılan arama, kurtarma çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın cansız bedenlerini buradan aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüp onları sonsuz yolculuğuna uğurladık."

Adıyaman'a koordinatör olarak görevlendirilen merkez valisi Ali Mantı ise Başbakan Üstel'in dava sürecini ilk günden itibaren takip ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kıbrıslı güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da hakkın rahmetine kavuştu. Başbakanımız konuyu ilk günden itibaren takip ediyor, heyetiyle beraber. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yetkililerimizin de bu konudaki hassasiyetleri ilk günden beri devam ediyor. Ülkemiz bu felaketin altında da inşallah en güzel şekilde kalkacak."

Enkazda inceleme yapıldı

Heyet daha sonra İsias Otel'in enkaz alanında incelemelerde bulundu, daha sonra Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına geçti.

Şampiyon Melekler Takımı’nın hayatını kaybettiği İsias Otel enkaz alanında incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

