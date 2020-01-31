Yol yoksa oy da yok

Ömer KADİROĞLU

Dikmen sınırları içerisindeki Lavinium Sitesi sakinleri ulaşımda yaşadıkları sıkıntılara isyan ediyor. Yıllardır yol sorunları olduğunu ve hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini ifade eden site sakinleri uyarı eylemi yaptı.

Lefkoşa-Girne anayolundan siteye kolayca ve sağlıklı bir ulaşım imkânı olmasına rağmen Dikmen içerisinden evlerine gidip gelmek zorunda bırakılmalarına isyan eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.

“Yol verin biz de oy verelim”, “Verilen sözler ne oldu”, “Bizim de yol hakkımız var, “Hapishane hayatı yaşamak istemiyoruz”, “Sabrımız taştı” yazılı pankartlar taşıyan vatandaşların eylemine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de katılarak destek verdi.

Eylemin yarın 14.00’te Girne-Lefkoşa anayolunun kapatılmasıyla devam edeceği belirtildi.

Çelebi: İnsanımıza verilen değer bu olmamalı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eylemde yaptığı konuşmada yıllardır yaşanan sorun nedeniyle site sakinlerinin sabrının taştığını ifade etti. Çelebi, “Bu kadar umursamaz ve bu kadar halkı hiçe sayan bir düşüncenin var olacağını hiç düşünemezdim hiç de içime sindiremiyorum” dedi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın Dikmende yaşanan sorunlara çözüm üretmesini talep eden Çelebi, “İnsanımıza verilen değer bence bu olmamalı” ifadesini kullandı. Çelebi, Güzelyurt yolundaki gece kulüplerine tanınan yol haklarının Lavinium Sitesinde yaşayan insanlara tanınmadığını savundu.

Devlet yetkililerini göreve çağıran Çelebi, sorunun çözülmemesi halinde daha büyük eylemlere başvuracaklarını söyledi.