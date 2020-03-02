Yoldan geçenler korktu

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Girne anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen araç yangını hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

İbrahim Dinçeri yönetimindeki aracın hareket halindeyken aniden tutuşması sonucu meydana gelen araç yangını, anayoldaki trafiği felç etti. Uzun kuyrukların oluşmasına neden olan araç yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sonucu Mercedes tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polisten alınan bilgiye göre; araç yangını dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’dan Girne istikametine doğru seyreden İbrahim Dinçeri yönetimindeki LH 372 plakalı araç Boğaz mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı.

Durumu fark eden araç sürücüsü İbrahim Dinçeri, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç yangını, anayoldaki trafiği felç ederken, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Aracın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normal seyrine döndü.