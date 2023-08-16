"Yollarda can güvenliği sıfır"

Ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazaları gün geçtikçe artış gösteriyor. Ölümle sonuçlanan kazalara neden olan sürücülere ise en fazla 7 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da suçların önlenmesinde caydırıcı bir etki yaratmıyor. Artan kazalar nedeniyle trafiğe çıkmaktan korkar hale gelen vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde evde kalmayı tercih ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, alkollü sürücülerin yollarda tehlikeye neden olduğunu belirtirken, yetkililerin daha fazla denetim yapmasını istiyor. Vatandaşlar, cezaların da daha caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Ömer KADİROĞLU

Hikmet Kılıç

“Trafik kazalarında her geçen gün artış yaşanıyor ancak cezalar caydırıcı değildir. Trafikte kaza yapmış ve birinin canını almış kişiye en fazla 7 yıl ceza verilebilmesi doğru değildir. Bu gibi kişiler suçlu bulunması halinde daha ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Özellikle gençler trafikte hem kendilerini hem de karşılarındaki sürücüleri tehlikeye atıp, zarar veriyor. Herkesin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Ben çok dikkatli araba sürsem de kendimi güvende hissetmiyorum.”

Murat Karadağ

Son zamanlarda trafik kazalarında bir artış söz konusudur. Alkollü araba kullanan veya araç kullanırken telefonla uğraşan çok sürücü vardır. Olası bir kazada birini hayattan koparan kişilere en fazla 7 yıl hapis cezası veriliyor. Gerçi önemli olan kişinin kaç yıl yatacağı değil, bundan sonra ölüm olmaması için neler yapılabileceğidir. Yollardaki eksiklikler ve alkollü araç kullanma durumları kötü sonuçlar getirebiliyor. Gençler diskolarda sabahın ilk saatlerine kadar içiyor sonra da trafiğe çıkıyor. Trafikte seyrederken kendimi güvende hissediyorum. Çünkü gündüz saatlerinde trafikteyim ve mümkün mertebe gece özellikle gece yarısı trafiğe çıkmıyorum, çünkü o saatlerde ben de tedirgin oluyorum.”

Niyazi Özdirenç

“Trafik kazalarında her geçen gün bir artış vardır. Trafikte kaza yaparak birilerini hayattan koparan kişilere en fazla 7 yıl ceza verilmesi kabul edilebilir değildir. Ömür boyu hapse mahkûm edilmelidirler. Adam içip araba sürecek, benim canımı alacak ve 7 yıl hapse mahkûm edilecek. Ben trafikte araç kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü karşıdan gelecek tehlikeler beni endişelendiriyor. Araba sürerken karşındakini bir deli olarak görüp hareket etmelisin. Genelde işlerimi gündüz halledip gece dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Torunumun düğünü için Aslanköy’den Girne’ye gitmedim. Trafik artık beni çok endişelendiriyor.”

Mehmet Vargın

“Trafikte ciddi bir çoğalma ve artan trafik kazaları vardır. Trafikte bir kaza sonucu birilerini hayattan koparan kişilere en fazla verilen cezanın 7 yıl olması kabul edilebilir değildir. Bu gibi kişilerin suçlu olduğu tespit edilince daha ağır cezalarla cezalandırılmalıdır. Yolların kötü durumu, alkol veya uyuşturucu kullananların yola çıkması sonucu kazalar kaçınılmaz oluyor. Yetkililerden hem cezaların caydırıcı hale getirilmesi için hem de yolların içler acısı halini düzeltecek adımlar atmasını bekliyoruz.”

Mustafa Deveci

“Cezalar caydırıcı olmadığı için sürücüler alkollü veya telefonla mesajlaşarak araç kullanıyorlar. Polislerimiz çok azdır ve özellikle sivil polisler de dahil trafikte daha fazla denetim yapılması gerekiyor. Trafiğe çıktığımız zaman dikkatsiz veya ehliyetsiz araç kullanan kişiler nedeniyle korkuyoruz. En çok acil bir durum olmadığı sürece gece dışarıya çıkmıyorum.”

Musa Sertkaya

“Son zamanlarda trafikte artan araç sayısı nedeniyle daha fazla kazalar meydana geliyor. Cezaları arttırmayla bunun önüne geçilemez. Daha dikkatli, daha bilinçli ve trafikte bir birine daha saygılı davranan insanlar oluşturulursa kazalar önlenebilir. Adam 200 kilometre hızla gidiyor ve direksiyon hâkimiyetini kaybedip ya kendine ya da başkalarına zarar veriyor. 200 kilometre hızla zaten direksiyona nasıl sahip çıkabilirsin ki? 80-90 kilometreyle gidin ve 10 dakika daha geç gidin gideceğiniz yere.”

Derviş Bayraktar

“Ölümlü kazalar artıyor ancak ölümle sonuçlanan kazalarda suçlu kişilere en fazla 7 yıl ceza verilmesi kabul edilir değildir. Bu gibi durumlar için daha caydırıcı cezalar getirilmelidir. Herhalde bunun yasası yok ki caydırıcı cezalar verilemiyor. Meclisin oturup bu konularda çalışmalar yapması gerekiyor. Ben trafiğe çıktığım zaman kendimi güvende hissetmiyorum çünkü trafikte sürücülerin bir birilerine anlayış göstermiyorlar. Bu sorunlar eğitimle çözülebilir.”