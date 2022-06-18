Zanlı sayısı 3 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi ve lefkoşa’da piyasaya sahte dolar sürülmesiyle ilgili tutuklanan Morteza Khansari, Shukhrat Zikriyarov ve Khasan Mukhtarov dün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa’da tutuklanan Khansari’nin Yeniboğaziçi’ndeki bir casinoda 9 adet 50 dolarlık sahte banknotla oyun fişi aldığı belirtildi. Shukhrat Zikriyarov ve Khasan Mukhtarov’un ise Lefkoşa’daki bir casinoda sahte 400 dolarla fiş aldıkları belirtildi. Zanlıların tasarrufunda da 100’lük banknotlardan oluşan sahte 5 bin 100 dolar bulunduğu açıklandı.

Morteza 3 gün daha tutuklu

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Morteza Khansari’nin 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir casinoda tasarrufunda bulunduğu 9 adet 50 dolarlık sahte banknotları tedavüle sürerek fiş aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde soruşturmayı bitiremediklerini, alınacak ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Üzerlerinden sahte 5 bin dolar çıktı

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan Shukhrat Zikriyarov ve Khasan Mukhtarov’un ise 17 Haziran 2022 tarihinde 00.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet bir casinoda 100’lük banknotlardan oluşan 400 sahte dolarla oyun fişi almaya çalıştıkları belirtildi. Soruşturmayı yapan polis, zanlıların tasarrufunda 100’lük banknotlardan oluşan sahte 5 bin 100 dolar bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu sahte paraların emare olarak zapt edildiğini, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polisi, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Polisten sahte para uyarısı

Polis, Yeniboğaziçi bölgesinin ardından Lefkoşa’da da piyasaya sahte dolar sürüldüğünü belirterek, vatandaşı uyardı.

Sahte paraların seri numaralarını paylaşan polis, söz konusu paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD doları” cinsi para bulunduranların ve para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sahte paraların seri numaraları şöyle:

1 adet MB98802057F, 1 adet MB98803233F, 1 adet MB98803460F,3 adet LB64701278G,

4 adet MB64700464F, 4 adet MB98702379F, 3 adet MB64700478F, 4 adet MB64700460F,

4 adet MB98702375F, 1 adet MB98802467F, 2 adet MB98803467F, 1 adet LB64701261G,

3 adet MB98703635F, 1 adet MB98803483F, 1 adet MB98802463F, 1 adet MB98803497F,

1 adet MB98802050F, 1 adet MB98803463F, 1 adet MB98803430F, 1 adet MB98803477F,

1 adet LB64701274G, 1 adet MB98702389F, 1 adet MB98702359F, 1 adet MB98700097F,

2 adet MB98803443F, 2 adet MB98702371F, 2 adet MB98803433F, 2 adet MB98703639.