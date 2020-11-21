Zanlı sayısı 4 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Leonard Chukwu'nun evini basıp, 6 bin 400 Euro nakit parayı, laptop ve iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’ın ardından polis iki kişiyi daha tutukladı.

Daha önce tutuklanan Chijioke ile Johncristian’ın dört başka şahısla birlikte Nwachukwu’nun yanı sıra aynı apartmanda kalan Okechi Uchendu'nun televizyonu ile playstation oyun cihazını çaldıkları ortaya çıktı.

Polis, Uchenna Mattens Onyemuwa ve Ugochukwu Mike Ndubusı’yı da tutuklarken, zanlıların evinde yapılan aramada para hariç çalınan tüm eşyalar bulundu.

Soygun soruşturmasında 2 kişinin daha arandığı belirtilirken, 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

2 değil 6 kişi

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin, 4 siyahi erkek şahısla birlikte 16 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşayan Leonard Chukwu'nun evine izinsiz girip, alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlıların Chukwu'yu darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6 bin 400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlılardan Chijioke Eric Nwachukwu'nun söz konusu suçları 4 kişi ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca 19 Kasım 2020 tarihinde aynı apartmanın başka bir dairesinde kalmakta olan Solomon Okechi Uchendu'nun da olay günü ikametgâhında bulunan Samsung marka televizyon ile bir adet playstation oyun cihazının çalındığına dair şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, iki hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu, zanlıların evinde yapılan aramada Leonard Chukwu'ya ait Apple marka laptopun, cep telefonunun ve Solomon Okechi Uchendu' ya ait Samsung marka televizyon ve playstation oyun cihazının bulunduğunu söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini söyleyen polis, aranmakta olan şahısların söz konusu olduğunu ve çalınan 6 bin 400 Euro nakit paranın bulunamadığını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.