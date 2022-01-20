‘Halkı ezmedik’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gökmenköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla bir araya geldi.

Kudret Özersay, 23 Ocak 2022'de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne kısa bir süre kaldığını söyleyerek, “Halkın, Halkın Partisi’ni daha güçlü bir biçimde sahip çıkarak hükümete taşıması çok önemlidir. Çünkü hükümette daha güçlü yer aldığımızda halk adına daha fazla söz sahibi olabilir, ülke yararına daha çok şey yapabilir, yanlışları daha kolay engelleyebiliriz” dedi.

Özersay, seçmene Halkın Partisi’ne sahip çıkma çağrısı yaparak, her dönem iyi niyetle çalıştıklarını ve bununla da gurur duyduklarını söyledi.

Kudret Özersay, memleketin devleti çalmadan, devletin kurumlarını güçlendirerek vatandaşa hizmet vermek ve kriz dönemlerinde krizleri yönetebilme becerisine ihtiyaç duyduğunu, Halkın Partisi’nin de bu iradeye sahip olduğunu dile getirdi.

Özersay, “Bizim hükümetimiz döneminde de ekonomik krizler yaşandı ama biz halkı benzin kuyruklarında ezmedik. Tüp gaz kuyrukları yaratmadık. Buna benzer yönetme zafiyetleri ortaya koymadık. Devletin devlet olduğunu vatandaşa hissettirmeye çalıştık” dedi.

Halkın Partisi’nin halkın hak ve çıkarlarının sigortası olmaya devam edeceğini belirten Özersay, hükümetlerde bu azim, kararlılık ve iyi niyetle görev alacaklarını söyledi.

Elektrik sorunu

Öte yandan Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, son dönemlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili hükümeti eleştirerek, özellikle son bir yıl içerisinde elektrikle ilgili yaşanan sorunun; kötü yakıt kullanma nedeniyle cihazların hızlı bir şekilde bozulmasından kaynaklandığını belirtti.

“Üç yıla yakın hükümette kaldıkları dönemde, kükürt oranı ve diğer standartlara bakıldığında, temiz yakıt ve standartlara uygun yakıt sağladıkları için böyle bir elektrik kesintisi yaşanmadığını” ifade eden Özersay, kötü yönetimin kurumu çok ciddi problemli bir noktaya taşıdığını kaydetti.