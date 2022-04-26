Zararlı çıktılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sürüş ehliyeti sınavına girmek için sahte PCR testi belgesi hazırladığı iddia edilen Amar Yasin Mohammed Abdelrahman ile suçla bağlantılı Mohammed Tarıq Akimin Ali tutuklandı. Amar’ın sınava girebilmek için PCR testi yaptırmak yerine, arkadaşı olan Mohammed Tarıq Akimin Ali ile birlikte, 31 Mart 2022 tarihli PCR testinin tarihini 20 Nisan olarak değiştirerek sahtelediği belirtildi. sahte belgenin ehliyet müfettişine ibraz edildiği, durumun anlaşılması üzerine her iki zanlının tutuklandığı açıklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, Amar Yasin Mohammed Abdelrahman’ın, sürüş ehliyeti sınavına girmek için Mohammed Tarıq Akimin Ali ile birlikte, 31 Mart 2022 tarihli PCR testini 20 Nisan 2022 tarihinde yapılmış gibi sahtelediğini ve ehliyet müfettişine, 22 Nisan 2022 tarihinde ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı tutuklandığını ifade etti. Polis, gerekli araştırmaların yapıldığını, sahte belgenin emare alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 20’şer bin TL nakit teminat yatırması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.