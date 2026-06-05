Zehir tacirlerine  ağır darbe

Polisin Girne’de düzenlediği “Hedef Operasyonu”nda uyuşturucu deposu ortaya çıkarıldı. Bir ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 9 kilo hintkeneviri ve 300 gram kokain piyasaya sürülmeden ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para ile paketlemede kullanılan ekipmanlar da bulundu. Operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre; operasyon, 3 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında A.D.’nin (E-28) üzerinde ve kullanımındaki ikametgahta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, toplam 9 kilo 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 300 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Aramada ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 275 TL ve 200 Euro nakit para ile uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir vakum makinesi de bulunarak emare olarak alındı.



Soruşturmanın genişletilmesi üzerine olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.C.’nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta da arama gerçekleştirildi. Söz konusu aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan iki adet öğütücü ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ele geçirildi.



Ele geçirilen tüm maddeler ve eşyalar emare olarak alınırken, A.D. ve B.C. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek tutuklama emri alınırken, uyuşturucunun kaynağının araştırıldığı açıklandı.





Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026, 10:05