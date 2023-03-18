Zengin olacaklardı

Girne’ye bağlı Alsancak’ta define avına çıkan 4 kafadar Lambosa Kral Mezarlarını hedef aldı.

Gece yarısı harekete geçen Yılmaz Aladağ, Kamil Özdemir, Orhan Beşikçi, Gürsel Karadaş ve Ümit Aydın kurdukları patlayıcı düzenekle mezarı açmaya çalıştı.

Zanlılar amacına ulaşamazken, olayı önceden ihbar alan ve tetikte bekleyen polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın 13 Mart 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Alsancak’ta bulunan Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan zanlıların, patlayıcı düzenek hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların düzeneği patlattığın ancak mezarları açamadıklarını ifade etti. Olayın önceden ihbar alındığını kaydeden polis, zanlıların suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis memuru, Ümit Aydın’ın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan biri tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el detektörü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Aranan başka emareler olduğunu, zanlı Aydın’ın evinde bulunan patlayıcı maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, 5 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.