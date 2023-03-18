Sharon 20 bin lira ödedi

Ömer KADİROĞLU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Gemikonağı’nda düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 30 gram hintkeneviriyle yakalanan Sharon Barnete (K-19) ile Tafadzwa Raradza (E-25) dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktaran polis memuru, aldıkları ihbar üzerine 13 Mart 2023 tarihinde, Gemikonağı’nda, Sharon Barnete’nin kalmakta olduğu ikametgâha Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada, 30 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 300 TL nakit paranın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Tafadzwa Raradza’nın tespit edildiğini ve aynı gün yakalandığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Sharon Barnete’nin 20 bin TL, Tafadzwa Raradza’nın 15 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Mahkeme, ayrıca Sharon Barnete için ek olarak bir kişinin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına da emir verdi.