Gidişat kötü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta bir günde 4’ü alkollü sürüşten, 7 kaza meydana geldi. Kazalar, Girne-Alsancak Çevre Yolu, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Tuzla, Serdarlı ve Lefkoşa şehir merkezinde meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de önceki gece saat 20.30 sıralarında meydana gelen kaza, alkollü araç kullanan Özgür Tekdemir'in (E-36), direksiyon hakimiyetini kaybederek taş duvara çarpmasıyla oldu.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 226 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Tekdemir, yönetimindeki NY 865 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.

Tekdemir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



Bankete uçtu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün sabah saat 00.45 sıralarında 195 miligram alkol tesiri altından araç kullanan Hakan Yalçıntaş (E-30) kaza yaptı. Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek KR 472 plakalı salon araç ile yolun solundan çıkan Yalçıntaş, banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra aracın sağ yan tarafı üzerine devrilmesiyle yaralandı. Yalçıntaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Tuzla’da ise, Ersoy Birtan Caddesi üzerinde, Ahmet Gürses (E-31) 149 miligram alkol içki tesiri altında, yönetimindeki KU 973 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HK 013 plakalı van araca çarptı.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle, kontrolsüzce savrulan KU 973 plakalı araç, bir bakkalın önünde bulunan tüp gaz muhafaza kafesine de çarparak durdu. Kaza sonucu Gürses kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Araç dereye uçtu, sürücü kaçtı

Lefkoşa’da dün sabah 04.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki ZRB 373 plakalı salon araçla kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polis açıklamasına göre, sürücü, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Akaryakıt istasyonu önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve demir korkulara çarptıktan sonra, 5 metre derinliğindeki dere yatağına tavanı üzerine düştü.

Araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılırken, kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü açıklandı.

Serdarlı civarında art arda iki kaza

İskele-Ercan anayolunda, Serdarlı civarında art arda iki kaza oldu.

Saat 11.45’teki kazada, Emirhan Uluhan (E-21), ZUB 964 plakalı salon araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya geçmekte olan sahipsiz başıboş bir köpeğe çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, başıboş köpek kaza yerinden kaçtı.

Öte yandan saat 11.50’de Lütfiye Şingirli (K-25) US 565 plakalı salon aracıyla Ercan yönünde seyrederken Serdarlı kavşağında, kaza nedeniyle yolun solunda duran Emirhan Uluhan (E-21) kullanımındaki ZUB 964 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Bu kazada da yaralanan olmadı.



Fuar kavşağındaki kazada bir yaralı

Lefkoşa’da saat 14.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ZMY 592 plakalı araçla batıya seyreden Serpil Kurtuldu (K-57), Fuar kavşağına geldiğinde dikkatsizce ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçti.

ZMY 592 plakalı araç bu sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda doğu istikametine seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Mert Eriği (E-19) yönetimindeki UL 998 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle UL 998 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak kaldırıma, çevre duvarına ve demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan ZMY 592 plakalı araç sürücüsü Serpil Kurtuldu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.