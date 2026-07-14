Zirve başarılı geçti

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla geçtiğini belirterek ''Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti.'' dedi. Erdoğan, NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası açıklamasına Srebrenitsa Soykırımı'nda ölenleri anarak başladı. Erdoğan, ''Avrupa'daki etnik temizlik girişimini Batılı ülkeler uzaktan seyretmekle yetindi.'' dedi. Erdoğan ayrıca eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye dileklerinde bulundu.

Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı ''Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirlerinde işi şansa bırakmadık. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret ve kamu düzeninin idamesi arasında hassas denge kurduk. Buna rağmen hayatı etkilenen Ankaralılara teşekkür ediyorum.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Ülkemize övgü dolu mesajlarını memnuniyetle karşıladık.'' dedi.

Cumhurbaşkanı, Ankara zirvesinin medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi (Cumhurbaşkanlığı) Külliyemizde atmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir aktörü olduğunu söyleyen Erdoğan, ''NATO'da yeni dönem Ankara zirvesinde somutlaştı.'' dedi.

''Türkiye hepimizin ortak devleti''

Erdoğan, ''Maalesef Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen bir kesim var. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.'' dedi.

''Hangi görüşten olursak olalım hepimiz vatandaşız.'' diyen Erdoğan Türkiye'nin herkesin ortak devleti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. “Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz.” dedi.

