45 bin liraya el konuldu

Suna ERDEN

Yasa dışı bahis sitelerine dış finans hizmeti verdiği belirtilen Murat Polat, betten elde edilen paraları alırken, Gönyeli’de bir bankada yakalandı.

Suçüstü yakalanan zanlının yasa dışı sanal bahis paralarının aktarıldığı üçüncü şahısların hesabından toplam 45 bin TL çektiği belirtildi.

Polis, paraya el koyarken, zanlıyı da gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Murat Polat’ın, 29 Temmuz 2020 tarihinde dış finans hizmeti verdiği, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerin faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aktarıldığı üçüncü şahısların hesaplarındaki paraları topladığı sırada bir banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 45 bin TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler olduğunu, üçüncü şahıslara ait banka kartlarının araştırılacağını ve zanlının telefonun inceleneceğini belirterek, 5 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

