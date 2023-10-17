Yargıları ileride

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefkoşa’da tutuklanan eczacılar Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Eczacı olan zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, kalfa Parlak teminatla serbest kaldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada olguları aktaran Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Doygunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.

İmzalı boş reçeteler bulundu

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, 108 adet reçetenin incelendiğini, 54 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti. Polis, 54 sahte reçetenin 15 tanesinin Gönyeli, 39 tanesinin ise Geçikale’deki eczanede tedavüle sürüldüğünü açıkladı. Polis, ayrıca 13 adet müşteri kısmı boş alan reçete ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlılardan el yazı ve imza örneği alındığını, inceleme yapılacağını dile getirdi. Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

