Dinleyenler mest oldu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Korhan Saygıner, geçtiğimiz cumartesi akşamı Letafet sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sanatçı, benzersiz tarzı ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Saygıner, hem eski hem de yeni şarkılarından oluşan zengin repertuarıyla dinleyicilerini mest etti. Kendi bestelerinin yanı sıra klasikleşmiş parçaları da kendine özgü tarzıyla yorumlayarak, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda misafirlerini sahneye davet eden Saygıner, son parçalarını sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirmesinin ardından yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

