Keyifli bir Pazar yaşandı

Kuzey Kıbrıs’ın en sevilen etkinliklerinden biri haline gelen Lefke Hurma Festivali, bu yıl 15. kez gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşüyle sabah 08.30’da başlayan festivale yoğun katılım oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, hurmanın çeşitli şekillerde işlendiği ve sunulduğu stantlar, el işi ürünler, müzik ve eğlence dolu etkinlikler festival ziyaretçilerini ağırladı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen festivalde, hurma kilosu 300 liradan satışa sunuldu. Hurmanın yanı sıra Kıbrıs’a özgü pastelli, gullirikya, hurma pekmezi ve gollifa ikramı gibi geleneksel ürünler de yer aldı.

Bu yıl hazırlanan muflon resimleri sergisi ve "Kültür Sokağı" festivale muhteşem bir katkı sağladı.

Lefke Çarşı Merkezi’nde 18.00’e kadar süren festivalde katılımcılar, müzik ve halk dansları gösterilerini izlemenin yanı sıra, çeşitli kültürel üretim ve ürünleri keşfetme fırsatı buldu.

Festivalde, hurma temalı el sanatları, dağarcık yapımı, paluze ve sucuk yapımı, iskemle örücülüğü, kalbur ve elek yapımı gibi çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Festivalde klasik arabalar da boy gösterirken, çocuklara yönelik etkinler de gerçekleştirildi.