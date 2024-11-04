Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurul'unun bugün toplanacağının söylendiğine işaret ederek, şunları söyledi:
“Meclis toplanacak, muhtemelen CTP Meclis Başkan Yardımcılığı için aday göstermez ama Anayasaya göre "yenisi seçilene kadar eskisi görevine devam edeceği" için CTP'nin bir Meclis Başkan Yardımcısı ve iki Divan katibi görevine devam eder. CTP aday göstermezse "Fazilet Özdenefe ve diğer iki CTP'li katip halen daha görevinin başındadır ve görevine devam eder" diyecekler ama CTP Ziya Öztürkler’in başkanlık edeceği toplantılara katılmayacağına göre Meclis fiilen sadece UBP-DP-YDP vekilleriyle çalıştırılmaya başlanacak demektir.
Ziya beyin hukuken tartışmalı olan başkanlığı hakkında fiili durum oluşuyor ve giderek de yerleşiyor. Bunu değiştirecek bir kırılma yaratılır mı?
Gözler Mecliste
Özersay, Özdenefe’nin yenisi seçilene kadar görevine devam edeceğini; genel kurulun UBP-DP-YDP vekilleriyle çalıştırılacağını söyledi
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurul'unun bugün toplanacağının söylendiğine işaret ederek, şunları söyledi:
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YORUMLAR
Doğru Söz - 1 dakika Önce
Saçmalama. Hangi Anayasa. Atama koalisyon Anayasaya çok mu uydu? Anayasaya uyu uya mı bu hale geldi! Sen da boş boş konuşup sinirlerimi bozna.
Anayasa Babayasa , Kanun Hukuk be Kural tanınmayan Uluslararası Hukuk dışındaki Tanınmayan KKTCde meclis başkanı olmuş veya olmamış değişmiş veya değişmemiş ne fark edebilir ki ?