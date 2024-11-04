Uzlaşı yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün toplanması beklenirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e açık mektup yayınladı.

Mektup özetle şöyle:

Ziya Bey,

Yaşananları bir zihniyetin ürünleri olarak değerlendirdiğimi, zihniyetin bütünsel sefaletini örtme riski taşıyacak şekilde kişilerle uğraşmayı tercih etmediğimi en iyi bilenlerdensiniz.

Bununla birlikte, temsilcilerinden biri olduğunuz zihniyetin Meclis’e, Kıbrıs Türk demokrasisine ve Kıbrıs Türk halkına yönelik son “darbe” girişiminde koçbaşı olarak kullanılmaya çalışıldığınız açık.

Yine de 30 Ekim tarihinde Partimize yönelik bir yazı kaleme almamış ve altını “Meclis Başkanı” diye imzalama gafletinde bulunmamış olsaydınız, muhtemelen böyle bir açık mektuba gereksinim duymayacaktım.

Önce “içeriği” tüketelim!

“Ulusal Birlik Partisi Grubunun görüşlerini ek’te bilginize getirir, Meclis Başkan Yardımcılığı ve 2 katip üyeleri ile alakalı adayların en geç 4 Kasım 2024 Pazartesi günü, Meclis Genel Kurulunun açılış saatine kadar sunmanız gerektiğini, saygılarla rica ederim”.

Türkçeyi bir yana bırakalım ve şunları söyleyelim: Meclis Başkanlığı seçimi hukuka ve usulüne uygun olarak tamamlanmamıştır. Meclis Başkanı henüz seçilmemiştir. Bu, Meclis Başkanlığı’nın kendilerinden görüş istediği Meclis’te görevli ve yetkili üç hukukçunun yazılı görüşlerinde açıkça belirtilmiştir. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlandıktan sonra, CTP, usulüne uygun olarak Meclis Başkan Yardımcısı adayını gösterecektir (bu konudaki yazımız Meclis'tedir).

Ziya Bey,

“İktidarın oyları zaten benim seçilmeme yetiyor, eğer iki turda seçilmezsem adaylıktan geri çekileceğim bunu da herkese ilettim” dediniz, sözünüzde durmadınız. Bunu seçmenleriniz değerlendirecek!

Benim değerlendirmem şu:

Meclis’te görevli ve yetkili üç hukukçunun yazılı görüşlerini gözlerinizin içine bakarak, sözde “devir teslim” töreninizden beş dakika önce size Meclis’te ilettiğimi hatırlayacaksınız. Size düşen aslında bu bilgiye sahip olduktan sonra o sözde “devir teslim töreni”ni hiç yapmamaktı.

Onu yaptınız. Yetmedi, sahibi olmadığınız “Meclis Başkanlığı” sıfatını kullanarak oraya buraya da gittiniz. O da yetmedi, Cumhurbaşkanlığı’na sözde “vekalet” ettiğinizi de iddia ettiniz.

Aslında bu sahteliğe ilk karşı çıkması gerekenler Sn. Tatar ve sizdiniz. Ama ikiniz de üzerinize düşeni yapmadınız ve bu Meclis’in tarihine akıl almaz sayfalar eklemekten çekinmediniz.

Bir tavsiye isterseniz, tavsiye açık: “İstifa” ediniz. Aslında istifaya falan gerek yok. Çünkü o makam açısından yok hükmündesiniz. Ama isterseniz “istifa ettim” diyerek en azından bu rezaleti içinize sindirmediğinize dair bir “irade” ortaya koyabilirsiniz. “

