Heyecan dorukta

Ünlü sanatçı Hadise, Kıbrıs adasının en muhteşem oteli olan ve henüz resmi açılışı yapılmayan ‘Merit Royal Diamond’un ‘Karpaz Balo Salonunda’ sahne alan ilk sanatçı olacak.

Bayramın ikinci günü olan Pazar akşamı bu ultra lüks otelin 2 bin 500 metre karelik salonunda sahne alacak olan Hadise’nin konseri için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Konser salonunda sadece ışık ve ses düzeni için 3 milyon doların üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi.

Merit Grubu’nun Kıbrıs’a kazandırdığı ultra lüks otelin resmi açılışının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Diğer konserler

Bu arada bayram süresince Volkan Konak, Soner Olgun ve Korhan Saygıner Merit Park Otelde sahne alacak.

Bayram süresince Kuzey Kıbrıs’a özellikle Türkiye’den çok sayıda turistin gelmesi bekleniyor.