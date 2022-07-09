Önemli bir adım

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki sanayi bölgelerinin yönetimi sivil toplum örgütleriyle paylaşılıyor.

Bu amaçla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında protokol imzalandı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Toplantı Salonunda yer alan toplantıda, protokole, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ortak gelecek adına önemli bir protokole imza koyduklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin gerçek sahibi olan sivil toplum örgütleriyle imzalanan bu protokolün gurur verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, sanayi bölgelerinin, sivil toplum örgütlerinin plan ve vizyonları çerçevesinde gelişmeler yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, sanayi bölgelerini sürdürülebilir bir noktaya getirmekten başka amaçlarının olmadığını vurguladı.

Kamacıoğlu: Önemli bir protokol

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, yedi yıllık bir süreç sonunda önemli bir protokole imza atmaktan kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Bu zor dönemde hayırlı bir iş yaptıklarına inanç belirten Kamacıoğlu, hayırlı olmasını diledi.

Deniz: Bu adımı destekliyoruz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, bu girişimin çok önceden yapılması gerektiğine işaret ederek, 18 sanayi bölgesinde de çok sıkıntı olduğunu söyledi.

Deniz, çok kötü durumda olan sanayi bölgelerinin bir elden organize edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu adımı desteklediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, bu süreçte ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

