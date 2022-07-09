Pahalılık önlenmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, “Bulunduğumuz ekonomik şartlarda tek başına asgari ücreti artırmanın hiçbir anlamı yoktur. Hatta beklenenin üzerinde işsizlik oranı ve kayıt dışılık doğurur” ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tokatlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yeni asgari ücretin net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini belirtilmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

“Hayat pahalılığının önüne geçilmediği sürece, asgari ücreti üç kat artırsanız da bir anlam ifade etmeyecektir” diyen Tokatlıoğlu, önemli olanın asgari ücretteki artış değil, asgari ücretle gerçekte ne kadar mal ve hizmet alınabildiği olduğunu söyledi.

Sendikalar tepkili

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, yeni belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, “Bu ülkede var olmamız ve insanca yaşayabilmemiz için işverenler de artık fedakarlık yapmak zorundadır” dedi.

Manga, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında, hükümet ve işveren oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete Hür-İş’in haklı olarak karşı çıktığını ve toplantıyı terk ettiğini kaydetti.

Manga, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanan brüt aylık asgari ücretin 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

7 bin TL olan aylık brüt ücrete, yüzde 56,76 oranındaki 6 aylık enflasyon oranının eklenmesi ve aylık brüt yeni asgari ücretin 10 bin 973 TL olması gerektiğini belirten Manga, “Bu yapılmadığı için asgari ücrete çalışanın aylık asgari ücretinden 988 TL gasp edilmiş oldu” dedi.

“Açlık sınırının 30 Haziran itibarıyla 9 bin 46 TL olduğu dikkate alındığında, aylık net 9 bin 885 TL olarak saptanan asgari ücretin, 9 bin 46 TL olan açlık sınırının da altında olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerini kullanan Manga, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Akın Manga, “Bu ülkede var olmamız ve insanca yaşayabilmemiz için işverenler de artık fedakarlık yapmak zorundadır” dedi.



KAMUSEN: 9 binin üzerine çıkılmalı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

KAMUSEN, itiraz süreci içinde asgari ücretin yeniden değerlendirilerek açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 46 TL olduğu bir dönemde, net asgari ücretin 8 bin 600 TL olmasını eleştiren sendika, “Esas olan asgari ücretin artırılması değil, hayatın ucuzlatılması ve vatandaşın alım gücünün arttırılması” açıklamasında bulundu.

KAMUSEN’in yazılı açıklaması şöyle:

“Hayat pahalılığı oranı maaş artışı değil, artan pahalılık karşısında alım gücünün korunmasıdır. Hal böyle iken devletin açıklamış olduğu yüzde 56.76 oranındaki hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmaması ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalması kabul edilebilir değildir. Hükümet, itiraz süresi içinde asgari ücreti yeniden değerlendirmeli ve açlık sınırının üzerine çıkarmalıdır.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün toplanarak asgari ücreti brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olarak belirlemişti.



Bıçaklı: Açlığa mahkum etti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete tepki göstererek, "altı aylık hayat pahalılığı bile asgari ücrete uygulanmadı" dedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, “40 bin TL maaş alan bakan ve milletvekillerinin maaşlarına yüzde 56.76 hayat pahalılığı zammı uygulanırken, altı bin TL maaş alanlara kendi aldıkları artışı bile mehel görmeyen bir zihniyeti, emekçiler hiçbir zaman unutmamalı ve günü geldiğinde bunun hesabını sormalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Yeltekin: Yüzde 41,21 artışı lütuf değil

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin, asgari ücretli emekçilere yüzde 41,21 oranında artış vermeyi “lütuf” olarak gösterdiğini belirterek, bunu eleştirdi.

Hür-İş Federasyonu adına Asgari Ücret Saptama Komisyonu üyesi de olan Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, dün toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlediğini ifade ederek, “Bizi yönetenlerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediğini, siyasetin sermayenin elinde oyuncak olduğunu gözlerimizle bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Ülkede Ocak-Haziran 2022 hayat pahalılığının yüzde 56,76 olduğunu kaydeden Yeltekin, KKTC İstatistik Kurumu’na göre, Ocak-Haziran 2022 sadece gıda kalıbının yüzde 54,09; yakıt, su, elektrik, konut kalıbının yüzde 64,08 ve ulaştırma kalıbının yüzde 74,54 olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin, dar ve sabit gelirli yani asgari ücretli emekçilere yüzde 41,21 oranında artış vermeyi “lütuf” olarak gösterdiğini ifade eden Yeltekin, “Kendileri 24,400 TL brüt artış almayı hak görmüşlerdir” dedi.

“Para yok denilerek kaynak aranmasına rağmen kamu kaynaklarının hortumlandığını, partililere servet ödendiğini” iddia eden BASS Genel Sekreteri Yeltekin, “Kurban Bayramı öncesinde siyaset-sermaye ikilisinin; ‘bittik, battık edebiyatıyla’ asgari ücretliyi kurbanlık kuzu haline getirdiğini” ileri sürdü.

Yeltekin, “Asgari ücrete yüzde 41,21 artış yaparak, sosyal sigorta prim gelirlerinde yüzde 15,52 (mali tabloda yüzde 37) eksik ödeme yapacak olunması sosyal sigortalar idaresini batmaya mahkum edecektir” ifadelerini kullandı.

