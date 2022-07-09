Herkes üzgün

Girne ve Gazimağusa’da olduğu gibi başkent Lefkoşa esnafı da bayram satışlarında umduğunu bulamadı. Diyalog’a konuşan işletme sahipleri, son umudun arife günü olduğunu, ancak dün de satışların durgun geçtiğini söyledi. İşlerin kötü gitmesinin ana nedeni olarak halkın fakirleşmesi gösteriliyor.

Geçmiş bayramlarda hiç olmazsa çocuklar için alış-veriş yapan ailelerin bu bayram onu da yapamadığına dikkat çeken mağaza işletmecileri “insanların önceliği mutfak masrafı ve elektrik, akaryakıt gibi zorunlu giderleri karşılamaktır” dedi.



Ne dediler?..



Derya Alp

“Bayram geldi ancak neyimize? Öyle bir manzara yarattı ki kendini hükümet zannedenler insanları sinir küpüne çevirdi. Enflasyonun yüzde 100’leri geçtiği bu günlerde insanlar sadece mutfak masraflarını karşılama çabasındadırlar. Bayramda işlerimiz az da olsa oldu. Eskiden insanlarda çok coşku vardı, mağaza mağaza gezerler alışverişler yaparlardı. Bu bayram biraz durağan ve heyecansız bir bayrama girdik. Eğer ülkeyi yönetenler biraz daha iyi yönetebilseydi bugün daha güzel şeyler konuşuyor olacaktık. Bu yönetim zihniyeti ile iyi günleri görmek pek mümkün değil. Her şeye rağmen sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram olmasını dilerim”



Huri Bavik

“Satışlarımız babalar günü sonrasında biraz daha iyi olsa da eski bayramlar değildir. Bu bayram havaların sıcak olması nedeniyle daha çok tatil bayramı gibi bir hava yaşanıyor. İnsanlar daha çok otellere, denize, karavanlara falan gidip tatil yaptığı için çok bir hareketlilik zaten beklemiyorduk. Bayrama özel kampanyalarımız var ve bu kampanya bayramdan sonra da devam edecek. Her bütçeye uygun fiyatlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz ve daha fazla kampanyalar hazırlıyoruz. Herkesin sağlığının iyi olduğu güzel ve huzurlu bir bayram geçmesini diliyorum”



Özhan Güzeloğlu

“İnsanlar bu bayram pek de bayram heyecanı ve bayram alışverişi telaşında değiller. Bu bayram insanlar sadece çocuklarını sevindirmek için ufak tefek alışverişler yapıyor. Ekonomik kriz öyle bir boyuttadır ki vatandaşlar ödeyeceği faturaları, borçları ve mutfak masraflarını düşünüyor. Eskiden insanlar aile ziyaretleri, mangallar, alışverişler, yeni kıyafet ve ayakkabılar alma telaşı ve heyecanı içerisindeyken bugün o heyecanı göremiyoruz. Halk endişe içerisindedir ve bu bayram ne yazık ki halkta bayram ruhu yoktur. Halkın heyecanını aldılar. Parası olan belki bir şeyler yapacak ancak olmayan sadece mezarlıkta kaybettikleri yakınlarını ziyaret edip sıradan bir gün gibi evlerinde olacaklar. Yetkililerden de beklentimiz gerek elektrik gerekse birçok alt yapıda 74 yılında bu yana oluşturulmayan alt yapıyı oluşturmalarıdır. Özellikle elektrik için güneş santrali kurmaları ve ucuz elektrik üreterek piyasanın ucuzlamasını sağlamalarını istiyoruz”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022, 09:08