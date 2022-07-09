Unutulmayacaklar 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İstanbul temasları kapsamında bazı devlet büyüklerinin kabirlerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, önce eski Türkiye Başbakanlarından Adnan Menderes ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Töre, ardından 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı döneminde Başbakan Yardımcısı olan, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın kabrine ziyaret etti, çiçekler sundu ve dualar okudu.

Töre, buradaki açıklamasında ise Erbakan’ın Barış Harekatı öncesindeki mücadelesini anlattı; dönemlerde Ankara’da yaptığı temaslarda dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in kabrini de ziyaret ettiğini anımsattı.

Töre, Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşunu sağladığını belirtti ve Ecevit ve Erbakan’ı her zaman şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Töre, son olarak Eyüp Sultan Camii bünyesinde bulunan, Kıbrıs fethini gerçekleştiren Osmanlı İmparatorluğu sadrazamlarından Lala Mustafa Paşa’nın kabrini de ziyaret ederek çiçek sundu ve dualar okudu.

Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde bazı Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre ziyaretinde Kıbrıs gazilerine hitaben yaptığı konuşmasında, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesinin istendiğine işaret ederek , "bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi.

