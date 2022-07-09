İki tarafın ortak sorunu

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu yılın ilk 6 ayında trafik kazası sebebiyle 13 kişi öldü, 425 kişi de yaralandı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise yılın ilk 6 ayında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında, 11’i ölümlü, 314’ü yaralanmalı olmak üzere toplam bin 861 trafik kazası yaşandı.

Kazaların bin 536’sı ise hasarla atlatıldı.

Kazalarda yaklaşık 45 milyon zarar meydana geldi

6 aylık süre içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda toplam 44 milyon 909 bin 665 TL’lik zarar meydana geldi.

Bölge dağılımına göre ise, kazaların 661’i Lefkoşa, 580’i Girne, 433’ü Gazimağusa, 102’si Güzelyurt, 85’i ise İskele’de gerçekleşti.

Güneyde 25 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son altı ay içerisinde 25 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka Polisi Basın Sözcüsü Haris Hacıyiasimi’nin açıklamalarına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının başından bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25 olduğunu, kazaların büyük bir çoğunluğunun da insan unsurundan kaynaklandığını yazdı.

Gazete, haberinde, ölümlü trafik kazalarına rağmen insanların trafikte hassasiyet göstermediğini, Larnaka’da 24 saat içerisinde 907 trafik ihlalinin yapıldığına dikkati çekti.

