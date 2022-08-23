Gündeme alınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşik Taksiciler Birliği heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Arıklı, "T' izninin tamamen kaldırılmasıyla ilgili yasal mevzuatta düzenlemeye gidilecek." dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karalar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette, Taksiciler Birliği üyeleri sıkıntılarını dile getirerek, yasal düzenlemenin bir an önce tamamlanmasını istedi. Bakan Arıklı da tüzük değişikliği yapılacağı sözünü vererek, "T" plakaların tamamen kaldırılmasıyla ilgili yasal mevzuatta düzenlenmeye gidileceğini kaydetti. Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili de tüzük değişikliğine gidileceğini söyleyen Bakan Arıklı, ayrıca araçlardaki fiziki düzenlemelerde de değişikliklerin gündeme getirileceğini ifade etti. Bakan Arıklı, öte yandan her ilçede bulunan birlik başkanlarının gönüllü trafik müfettişliği için eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.