Heyecan başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 27 Kasım’da gerçekleşecek yerel seçimlerde belediye başkanı adayları belli olmaya başladı.

Lefkoşa’nın belediye başkanlığı için CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ile Parti Meclisi üyesi Onur Olguner talip olurken, Girne’den tek aday çıktı. Murat Şenkul Girne'de "aday adaylığı" için başvuru yapan tek isim oldu. Gazimağusa’da Dr. Süleyman Uluçay’da karar kılınırken, Lefke’de Aziz Kaya ile devam edileceği, yeni bir aday gösterilmeyeceği öğrenildi.

Gülzeyurt için henüz aday belirlenmediği bilgisine ulaşıldı.

İncirli: Lefkoşa’yı yeniden başşehir karakterine kavuşturacağım

Adaylığını dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyuran Sıla Usar İncirli, kasım ayında yapılacak yerel seçimde Lefkoşa Belediye Başkanlığı için CTP’den aday adayı olacağını belirtti.

İncirli, Lefkoşa’yı yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için aday adayı olduğunu açıkladı.

Sıla Usar İncirli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Lefkoşa, Kıbrıslıların 4 bin 500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi.

Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşa’yı terk edilmek değil, özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur.”

Şenkul: Sahip çıkmaya varım

Murat Şenkul da sosyal medya hesabından “Denizimize, yeşilimize, köylerimize, sokağımıza, mahallemize sahip çıkmaya varım” sözlerini paylaşarak adaylığını duyurdu.

Yolumuz açık olsun

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da Şenkul’un adaylığı ile ilgili şunları belirtti:

“Ve büyük bir heyecanla duyurmak isterim ki; Girne Belediyesi başkan adayımız Murat Senkul. Adayımızın dinamizmi ve vizyonu, CTP'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle birleşiyor.

Ve sonunda Girne Murat Şenkul ile en üst düzeydeki yerel hizmetlere kavuşuyor. Beceriksiz ellerde ve çağdışı bir anlayışla can çekişmeye terkedilmiş kentimizi şanına yakışır günlere kavuşturmak için, yolumuz açık olsun.”