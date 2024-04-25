Girişimcinin önü açılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imalat ve sanayi alanında yatırıma ihtiyacını olduğunu belirterek, hükümetin ve Meclis'in bu noktada gerekli ilgiyi göstereceğini söyledi.

Töre, yatırımın anahtarının hükümet ve ilgili bakanlıkta olduğunu, istenen şartlar oluştuğu takdirde de projelerin önünün açılacağını belirtti.

Töre, sermaye ve teknoloji alanında yapılacak ciddi yatırımların hükümetle istişare içerisinde belirlenerek, ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleşebileceğini kaydetti.

Töre, Mücahit ile Mehmetçiğin beraber şehit olduğu bu toprakların sosyal ve ekonomik alanda da kalkınmasının önemli olduğunu ifade etti.

İSİYAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cuma İçten de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Anavatan olarak gördüklerini ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapmak amacında olduklarını dile getirdi.

Töre, artan trafik kazalarına dikkat çekti

Öte yandan Töre, Nihat Polat başkanlığındaki Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Töre, son zamanlarda ülkede artan trafik kazalarının ana nedenlerinin başında alkollü ve hızlı araç sürüşünün yanında cep telefonu kullanımının geldiğini söyledi.

Töre, Kızıltuğ ve Karabaşak’ı kabul etti

Bu arada Töre, Meclisin önünde grev ya da eylem yapılmasına karşı olmadığını ancak devletin malına zarar verme noktasında olanlara polisin dava okuması gerektiğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Başkan Töre, Meclis önünde zaman zaman kapıların zorlanarak, yabancı cisimler atılarak ve polise mukavemet gösterilerek eylemler yapıldığını anımsattı.

Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ve Lefkoşa Polis Müdürü Yardımcısı Hasan Karabaşak’ı kabul etti.

