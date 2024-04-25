Tümünde AB kimliği var

Rum Yüksek Seçim Kurulu, 9 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi ve yerel seçiminde oy kullanacak toplam seçmen sayısını 706 bin 534 olduğunu açıkladı. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 837 ve KKTC’de ikamet eden 103 bin 269 Kıbrıslı Türk'ün de oy kullanabileceği kaydedildi.

Haravgi’nin haberine göre; bütün seçimlerde oy kullanma hakkı olanların yer aldığı daimi seçmen listesinde, 837’si Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" kimliğini taşıyan Kıbrıslı Türk olmak üzere 568 bin 608 kişi yer alıyor.

Açıklamada 568 bin 608 kişinin kazalara göre dağılımı da verildi. Buna göre Lefkoşa kazasında 220 bin 593’ü Kıbrıslı Rum, 143’ü Kıbrıslı Türk toplam 220 bin 736 seçmen var. Mağusa bölgesinde 33 bin 871’i Kıbrıslı Rum, 8’i Kıbrıslı Türk toplam 33 bin 879 seçmen, Larnaka’da 99 bin 93’ü Kıbrıslı Rum, 249’u Kıbrıslı Türk toplam 99 bin 342, Limasol’da 159 bin 442’si Kıbrıslı Rum, 238’i Kıbrıslı Türk toplam 159 bin 680 ve Baf’ta da 54 bin 772’si Kıbrıslı Rum 199’u Kıbrıslı Türk toplam 54 bin 971 seçmen bulunuyor.

Yerel seçimler

Yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilecek Avrupa vatandaşları özel listesinde 21 bin 676 kişi var. Bunlardan 4 bin 48’i Lefkoşa, 2 bin 669’u Mağusa, 2 bin 525’i Larnaka, 3 bin 159’u Limasol ve 9 bin 275’i Baf’ta bulunuyor.

AP seçimi için oy kullanabilecek Avrupa vatandaşları özel listesinde 13 bin 17, AP seçimine katılabileceklerin yer aldığı özel listede ise Rum yönetiminin kimliğini taşıyan ancak KKTC’de ikamet eden 103 bin 269’u Kıbrıslı Türk bulunuyor.

AP seçiminde oy kullanmak üzere başvuru yapmış ve Atina, Selanik, Patra, Gümülcine, Volos, İraklio, İyonnina, Londra, Manchester, Birmigham Clasgow ve Brüksel’de kurulacak sandıklarda oy kullanacak kişi sayısının ise 4 bin 725 olduğu açıklandı.

Fileleftheros, Rum yönetiminin 9 Haziran’da yapılacak AP seçimi ile birlikte yerel yönetim seçimini de gerçekleştirmeye karar verdiğini yazdı. Çifte seçim için daha çok personel çalıştırması gerekeceğinden Haziran seçiminin Rum yönetimine 7 milyon euroya mal olacağını kaydetti.

Habere göre 7 milyon euronun yüzde 50’si seçimlerde görev alacak ve her biri farklı renkte olacak 6 oy pusulasını saymak üzere görevlendirilecek kamu personelinin ek mesailerine harcanacak.