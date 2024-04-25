KKTC tek yürek

Tuğçe Ülkü AYDIN

Depremde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması, yarın yapılıyor.

Mahkemede, teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçilecek. Şampiyon Meleklerin ailelerinin avukatları, iki tutuklunun tahliyesine karar verilen Gazi Üniversitesi teknik raporuna itirazda bulunarak mahkemeye; üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporunu sunacak.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 35'i Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki Kıbrıslı Türk öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden olmak üzere toplam 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel'le ilgili davanın ilk duruşması, 3-6 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş, mahkeme davanın ikinci duruşmasının 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar vermişti.

Bir önceki duruşmada olduğu gibi cuma günkü duruşmaya; Başbakan Ünal Üstel ve ekibi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve komite üyeleri; bazı milletvekilleri, ailelerden kabalık bir heyet, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Kıbrıs’taki avukat ekibi katılacak.

Ekip bugün Adıyaman’a gidecek…

Dava için bu sabah Ercan Havalimanı'ndan İstanbul üzerinden Adıyaman’a hareket edecek aileler ve diğer siyasilerden oluşan ekip, 26 Nisan’da yapılacak duruşmanın ardından 27 Nisan’da adaya dönecek.

Başbakan Ünal Üstel ise dün Adıyaman öncesi İstanbul’a gitti. Üstel, temaslarının ardından dava için Adıyaman’a geçecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Grand İsias Otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Bugüne kadar suçluların belli desteklerle aldırdığı tek bir rapor dışında, gerek savcılık, gerekse kendileri tarafından alınan farklı teknik bilirkişi raporlarında binanın bütün kusurlarının net olduğunu vurguladı.