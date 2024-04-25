Kaynak fonlar

Başbakan Ünal Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen 200’e yakın başvuru için 2-3 ay içerisinde yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Üstel, kaynağın yabancılara mülk satışına ve şans oyunları yasası kapsamında işletmelere konulan fonlarla sağlanacağını belirtti.

Başbakan Üstel, İsias davasına ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere İstanbul’a gitti. Üstel İstanbul’a hareketinden önce Ercan Havalimanında birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

Üstel, “Başbakan ve Başbakanlık olarak bir davanın takibi, bir davanın yürütülmesi ile alakalı ne gerekiyorsa yaptık, nerede olmamız gerekiyorsa olduk. Ve olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Hükümet olarak çalışmalarına devam ettiklerine de değinen Başbakan Üstel, özellikle yıllardır dokunulmayan konulara, çare bulunmayan sorunlara neşter vurmaya, çareler bulmaya devam ettiklerini söyledi.

Önemli bir konu çözüme kavuştu

Bir önemli konuyu daha çözüme kavuşturduklarını açıklayan Başbakan Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, mülk sahiplerinin taleplerini yerine getiren bir iç hukuk yolu olarak çalıştığını dile getirdi.

Üstel, son yıllarda TMK’ya yönelik de ciddi eleştiriler olduğuna değindi.

Bu çerçevede oluşturdukları özel fonlara dikkat çeken Başbakan Üstel, yabancıların mülk alımında yüzde 6 fon koyarak, bunun yüzde 3’ünün Sosyal Konut Fonuna, yüzde 3’ünün ise Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarıldığını ve biriktirildiğini kaydetti.

Üstel, bu uygulama ile Taşınmaz Mal Fonu ve Sosyal Konut Fonunda yaklaşık 6’şar milyon TL para biriktirildiğini dile getirdi.

Geçen pazartesi günü Şans Oyunlarıyla ilgili bir yasanın da Meclis’ten geçirildiğini ifade eden Başbakan Üstel, yüzde 5’lik bir oranın Taşınmaz Mal Komisyonuna gitmesi için fon oluşturduklarını belirtti.

Başbakan Üstel, hükümetin oluşturduğu fonlar ve Merkez Bankası ile yapılan bir çalışmayla, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için2-3 ayda yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığında üst düzey toplantı yapıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi ve son gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Başkanı Növber Ferit Veçhi, toplantıya katılan yetkililere, Komisyonun çalışmaları ve faaliyetleri hususunda güncel bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı sonuna kadar değerlendirilen malların ödenmeye başlıyor olmasının önemine dikkat çekti. Tatar, Kıbrıs konusunda ifade edilen mal mülk sorununun ancak bu yolla çözülebileceğini ifade etti.