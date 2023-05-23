Ülke genelinde, Eğitimde yok Sınav da

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), örgütlü olduğu tüm okullarda bugün greve gideceğini ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, saat 09.00’da Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yapacaklarını da bildirdi.

“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, bugün 08.30-12.30 saatleri arasında tüm okullarda greve gideceklerini ve sınavların yapılmayacağını açıkladı.

Eylem, eğitimdeki kaosun sorumlusu olduğunu iddia ettiği Eğitim Bakanlığı’na, bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı geri çekme çağrısı yaptıklarını belirtti.

İki öğretmen sendikası da eylemde

İki öğretmen sendikası KTÖS ve KTOEÖS bir süredir Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı grev ve eylemler yapıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde yöneticiler düzeyinde eylem yaparak, eğitimdeki sorunlara dikkati çekti.

“Boyun eğmeyeceğiz. Birçok okulun hayati risk taşıdığı ve açılamadığı bir dönemde öğretmene saldırı, kaosa oynama bilinçli ve kasıtlıdır. Sessiz kalmayacağız, susmayacağız” yazılı pankart açılan eylemde, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına siyah çelenk de bırakıldı.

KTÖS, yabancı öğrencilerin sorunlarına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dün Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda 08.00-12.40 saatleri arasında greve gitti.

Sendika, Şehit İlker Karter İlkokulu önünde “Adanın Kuzeyindeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması da yaptı.

Maviş: Eğitimleriyle ilgili ciddi bir boşluk var

Sendikadan verilen bilgiye göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada yaptığı konuşmada, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda grevde olduklarını belirtti. Maviş, okullardaki yabancı öğrencilerin eğitim gerçeği, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyunun dikkatine getirmek istediklerini kaydetti.

Son yıllarda farklı ülkelerden, çeşitli nedenlerle göçler yaşandığını, doğal olarak çocukların da aileleriyle birlikte göç ettiğini dile getiren Maviş, eğitim sistemi içerisinde yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi bir boşluk olduğunu savundu. Burak Maviş, “Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığını” öne sürdü.

Önerileri de paylaştı

Maviş, bu konuda araştırmaya katılan okullardan gelen önerileri ise şöyle sıraladı:

“-Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma/dil öğretimi) için ihtiyacı olan okullara ek sınıflar açılmalı ve bu alanda uzmanlığı olan öğretmenler bu okullara gönderilmeli

-Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) yönelik eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirilmeli

-Öğrencilere yönelik eğitim programı yanında bölgesel olarak aile eğitimi de verilmeli

-Yabancı öğrenci sayısı belirli bir oranın üzerinde olan okullarda öğretmenlere yönelik okul bünyesinde mesleki gelişim faaliyetleri sağlanmalı

-Eğitim programları ve etkinlikleri güncellenmeli

-Öğrenciler ülkeye gelir gelmez Türkçe dil seviyesi belirlenmeli ve ona göre okullara yönlendirilmeli

-Her bölgeye yabancı öğrencilere yönelik hızlandırılmış dil eğitimi veren merkezler açılmalı.”



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023, 09:26