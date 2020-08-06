Yılın çifti

Onur ULAĞ

Kıbrıslı Rum Oretis Agisilaou ile Kıbrıslı Türk Latife Sakiner, iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle dünya evine giren çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Kıbrıslı Türk ve Rumlar çiftin paylaştığı fotoğraflara yorum yazdı, mutluluklar diledi.

Hasret nikâhla sona erdi

Pandemi sürecinde sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı uzun süre birbirine hasret kalan Oretis Agisilaou ile Latife Sakiner, kapılar açılınca vakit kaybetmeden nikah işlemlerine başladı. Geçtiğimiz 2019 yılının Ekim ayında nişanlanan Oretis Agisilaou ile Latife Sakiner, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün sade bir törenle evlendi.

Aşklarının sınır tanımadığını herkese gösteren çift, nikâh fotoğraflarını facebook’ta paylaştı.

Birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum da genç çifte mutluluk diledi.



