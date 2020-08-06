Türkiye’de can kaybı 5 bin 784

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüse ilişkin 5 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi Coronavirüs’ten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 784 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 53 bin 842 test yapıldı, bin 178 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, bin 15 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Aranıza mesafe koyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Corona virüse (Covid-19) ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" ifadesini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Covid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 10:39