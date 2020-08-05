Abigail, hayati tehlikeyi atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 73 yaşındaki sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Nijerya uyruklu Abigail Abosede Komolafe (26) hayati tehlikeyi atlattı.

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, yapılan tetkiklerinin ardından, ilk müdahalenin yapıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadının yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

Genç kadının tedavisine cerrahi serviste tedavisine devam edildiği bildirildi.

Sürücü serbest

Komolafe’ye yaya geçidinde çarpan ve 3 gündür tutuklu olan sürücü Ahmet Kızan’da, mahkeme tarafından bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.

Genç kadının hayati tehlikesinin olmaması nedeniyle Kızan’ın, alt mahkemede yargılanması bekleniyor.

Kaza nasıl oldu

Gazimağusa’da önceki gün saat 10.00 sıralarında Ahmet Kızan isimli 73 yaşındaki sürücü, önce yaya Abigail Abosede Komolafe'ye, ardından bir araca çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Komolafe, önce Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Komolafe yapılan müdahalenin ardından tekrar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.