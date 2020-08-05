Öğrencileri yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlilerinden Yardımcı Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek (56), Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Ocak ayında lenf kanseri teşhisi ile Türkiye’ye tedaviye giden Civelek, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Aslen Antakya’lı olan ve uzun süredir DAÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışan Civelek, tam bir Kıbrıs sevdalısıydı.

Son ana kadar kokusunu çok sevdiği fitne çiçeğini de yanından ayırmadığı belirtilen Civelek, öğrencileri arasında da neşeli ve esprili kişiliği ile çok seviliyordu.

Civelek’in acı haberi ile sarsılan öğrencileri de gün boyu sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Civelek’in cenazesinin memleketi Antakya’da toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 10:25